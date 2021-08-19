高雄鐵路地下化工程範圍北起左營區新左營車站，南達鳳山區大智陸橋以西，總長度約15.37公里，鐵路地下化完成後所騰空的廊帶，經市府積極爭取，中央核定闢設為綠色景觀園道，總面積約為71.29公頃，在防疫警戒期間，市府持續推動建設，左營計畫完工消彌鐵道兩側長年以來的隔閡，實現縫合都市紋理，煥然一新的景觀將促進新舊社區共榮發展。

騰空出來的廊帶闢設為綠色景觀園道，總面積約為71.29公頃。（圖／高雄市政府提供）

左營計畫除將原左營車站地下化，並新增內惟車站，往南可銜接至美術館站及環狀輕軌；區內的自行車道，北自蓮池潭自行車天橋下開始，南則銜接高雄與鳳山計畫直至鳳山。軌道與自行車道的發展，可帶動沿線都市發展並加速商業、休閒、觀光產業成長，讓高雄市成為水與綠之宜居城市。

設置多處節點廣場、社區型遊戲場，滿足周邊社區民眾慢活遊憩的需求。（圖／高雄市政府提供）

此外，為保留在地歷史脈絡，也將軌道元素於園道內重現，保存島式月台及軌道等文化設施，重現舊城古道風情，提供周邊居民及學校做為寓教於樂的教材，讓鐵道記憶傳承與歷史再造，整體左營園道翻轉過去身為鐵道交通動線的印象，引入自行車道路網，打造優質人本空間，並設置多處節點廣場，結合大眾運輸及停車場所，以自然地形變化為設計主軸的社區型遊戲場，塑造不同層次之活動場域，滿足周邊社區民眾慢活遊憩的需求。

左營計畫全長2.5公里，總面積30.8萬平方公尺，包含左營(舊城)、內惟兩座車站，分成崇德路至華榮路、華榮路至明誠四路兩案執行，自106年籌辦爭取經費、108年底發包，在新冠肺炎疫情警戒以來，施工團隊在遵守防疫規定下，仍全力施作完工，全區已開放供民眾使用。