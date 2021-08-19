路上不時會看見有人改裝自己的機車，如果不會影響到別人安危就算了，但有位網友看到，竟然有人在車牌上加裝了「2根利器」，讓人看了不禁捏把冷汗，深怕撞到的其他騎士，恐發生意外不到的危險，照片曝光引起網友熱議。

網友目擊有騎士在車牌加裝兩根尖尖東西，相當危險。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

一名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》發文，內文寫道：「改車適當或合法，自己覺得帥或開心當然沒問題，但可以不要改這種跟踏板一樣，屬於小腿破壞者的道具嗎QQ」，原PO也調侃的說「好想插兩條香腸上去烤」。原PO還附上了一張機車改裝的照片，原來是車牌上方有2根尖尖的條狀物，想不出車主如此改裝的用意是什麼。

網友看到貼文議論紛紛「改這種的人很蠢，很容易造成他人受傷，會賠得很慘」、「如果可以這樣改，那我是不是也可以在車門裝上一把鋸子？」、「到底是哪個天才跟發明創造出來的？」、「這是要讓對方受傷的概念？」、「警察不抓這種要抓誰」、「這個我一定檢舉，有夠危險」。