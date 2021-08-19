陳姓男子前年吸食安非他命毒品後，開車闖紅燈撞死葉姓機車騎士，歷審斥責他犯罪所生之危害至鉅，但考量他犯後自首符合減刑要件，依駕駛動力交通工具而服用毒品致不能安全駕駛，因而致人於死，判刑4年6月，上訴後，最高法院駁回定讞。

陳男吸毒後，在2019年7月30日下午無照駕駛自用小客車，沿台72線快速道路由西往東方向行駛，途經中平閘道口欲進入設有行車管制號誌之交岔路口時，闖紅燈進入該交岔路口，剛好葉姓騎士騎乘機車經過遭撞擊。

葉人車倒地，因而受有頭胸腹部外傷併顱腦損傷、右鎖骨、兩側肋骨及腰椎骨折之傷害，經送醫急救仍因傷重引致顱內出血、氣血胸、腹內出血合併外傷性神經性休克死亡，陳男肇事後向到場處理事故員警自首，員警採集其尿液送驗，結果呈安非他命等毒品反應。

一審及二審認定，陳男施用毒品後無照駕駛自用小客車上路，肇致本案事故發生，被害人因此死亡，其家屬更需承受驟失親人之深切痛苦，而生永難彌補、無從挽回之遺憾，但他符合自首減刑要件，判處4年6月，上訴後，最高法院駁回確定。

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