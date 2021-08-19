受到美股拖累，台股今（19日）盤中大跌逾300點，但航運股仍是盤面「吸金」焦點，成交比重占大盤逾4成，其中散裝輪中航、台航逼近漲停，強壓貨櫃輪。對此，法人分析，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海全年每股盈餘（EPS）35～37 元的本益比個位數，這些利多市場都知道，相較之下，散裝輪 EPS爆發力，市場不太清楚，套牢壓力較小；因此下半年黑馬股，挑選籌碼較乾淨、利多不凸顯才是王道。

當沖降稅確定延長3年，吸引當沖客大舉回籠，航海王延續昨日氣勢再度成為主流。航運族群早盤占大盤成交比重一度跳增45%，盤中表現最亮眼的是散裝航運，台航、中航攻上漲停，四維航、慧洋-KY、裕民、新興等漲幅2%~7%不等；而貨櫃的萬海上漲逾1%，長榮、陽明則小跌在平盤附近震盪。

航運最新報價方面，波羅的海（BDI）綜合指數周三（18 日）大漲 4.8%（或176 點）至 3833 點；與基建原物料運輸相關的海岬型運費指數（BCI）狂飆8.38%（或415點）來到5365 點。

萬寶投顧總監蔡明彰指出，大陸鋼鐵下半年減產，使上游原料鐵礦石期貨自 7 月高點以來下跌 34％，這對鐵礦石生產商是利空，但對鋼鐵生產商及載運的散裝輪卻是利多。前者降低成本、利差擴大，後者受惠大陸港口鐵礦石庫存降低，趁低價趕快回補。除了鐵礦石、煤炭外，散裝輪運送糧食穀物，南美今年乾旱，糧食價格狂漲，9 月是穀物運送旺季，散裝輪運價欲小不易。

他強調，貨櫃三雄上半年 EPS15～17 元，全年估 35～37 元，長榮、陽明、萬海 的本益比個位數市場都知道，就是對利多太瞭解，所以套牢一大票籌碼，未來貨櫃三雄反彈，層層反壓。

蔡明彰認為，相較之下，散裝輪 EPS 爆發力，市場不太清楚，套牢壓力較小。中航今年 EPS 估 7 元，較去年 1.67 元，成長 3.1 倍；台航今年EPS 估2.3 元，較去年1.24元成長 85％；四維航今年 EPS 估 5 元，較去年虧損 3.2 元大幅轉機；裕民今年估 3.8 元，較去年 1.04 元，成長 2.6 倍；慧洋- KY 今年EPS 估 6 元，較去年 0.15 元，成長 39 倍。

蔡明彰提醒，台股進入下半場，黑馬未必是 EPS 最高、本益比最低的個股，往往是利多比較不知道、籌碼較乾淨的股票。