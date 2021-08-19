美國聯準會(Fed)上月會議紀錄顯示官員在議題上產生分歧，市場解讀此恐是暗示將縮減QE，美股四大指數均墨，日韓股市也同步受累壓回，台股今開低48.49點、報在16777.78點，其後一路下殺，指數摔下16600、16500點，一度重挫逾300點、最低觸16492.67點。Fed暗示今年內將減少購債、美股連續拉回，加上國際變種病毒疫情持續增溫，恐影響經濟復甦，台股短線恐將震盪。

電子權值股今普遍無力，僅零星族群點火，電子股成交比重回落且低於5成，台積電(2330)遭賣單調節，股價開低走低，跌幅達1.9%，為今日壓盤重心；聯發科(2454)、鴻海(2317)跌幅逾2%；大立光(3008)早盤逆勢有撐，盤中不慎翻黑；記憶體遭美系外資唱衰，南亞科(2408)、旺宏(2337)盤中跌幅均達3.6%。

市場傳出晶片電阻龍頭國巨(2327)針對大中華區代理商調降標準型晶片電阻價格10~15%，國巨開低走低、重挫逾7.5%，集團股奇力新(2456)、凱美(2375)也分別下挫逾7%、4%；華新科(2492)也下挫4.4%。

車用電子有業績撐腰，今逆勢走揚，美琪瑪(4721)開高走高，一度大漲逾7%，康普(4739)早盤黑翻紅後急拉、漲幅逾4.5%，朋程(8255)盤中漲幅也達4.5%。

航運股持續揚帆，成交比重達4成，萬海(2615)上漲逾2.5%，為貨櫃三雄中今漲幅最強的，長榮(2603)盤中小漲約0.7%，陽明(2609)則於盤下小跌，散裝航運點火，中航(2612)、台航(2617)攻上漲停，四維航(5608)大漲7%，志信(2611)漲幅逾4%，新興(2605)、裕民(2606)、中櫃(2613)漲幅也均在3%附近。

分析師表示，近期台股人氣退潮，成交量能縮減，走勢相對國際股市弱勢，操作難度增加，儘管台股昨日跌深反彈，成交量放大，但並未收復前一日的黑K，也未回到半年線之上，而且融資餘額增加，整體落底訊號尚未出現，技術面空頭情勢也並未扭轉。加上MSCI季度調降台灣權重在即，市場人氣與籌碼仍待時間沉澱，台股近期必須花時間反覆震盪打底後才有機會進行回升走勢，預期目前反彈仍先以5日均線為上檔壓力，即使過了5日均線仍有隨時回測之可能。

就技術面來看，儘管台股昨日跌深反彈164點，成交量雖放大，但並未收復前一日的黑K，也未回到半年線之上，受制月線下彎，技術面空頭情勢並未扭轉。