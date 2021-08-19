因美元攀升至4個多月高點，使持有黃金成本提高，進而拖累金價走跌，但因聯準會(Fed)官員強調，縮減購債與升息並無關連，因此限制跌幅；截至台北時間8月19日上午10點55分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

12月黃金下跌1.6美元，報每盎司1782.8美元。

9月白銀下跌0.202美元，報每盎司23.215美元。

10月白金下跌8.6美元，報每盎司987.8美元。

9月鈀金下跌10.8美元，報每盎司2412.5美元。(商品行情網)