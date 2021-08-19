原物料飆漲，建案造價成本不停墊高，侵蝕建商獲利，國揚(2505)總經理彭邵齡嘆口氣說，造價漲、又缺工建案工進很多無法如期完工，材料及時間成本的增加太多，面對這個問題，建商都需要調整期，由施工模式、系統及人員管理的改進，讓造價侵蝕獲利的影響縮到最小。

對於下半年房市表現，彭邵齡說，因為疫情嚴峻時期購屋者無法出去看房，疫情趨緩後可以外出，業界不少都看好房市。長期來看，利率仍在低檔，房價就不會跌，現階段房市以剛性需求為主，換屋及置產族群目前比偏低，不過原物料的飆漲使得通膨問題會上來，考慮資產的配置，預期置產的需求會出來。

彭邵齡指出，公司推的住宅案偏向先建後售，以成屋銷售為主，盡量避免造價波動，產生無法預期的獲利侵蝕。去年度買的土城土地及今年買進的三重土地都是可以辦理都更增加容積，公司將會積極辦理都更手續，目標希望明年可拿到建照。

受到政策壓抑的影響，國揚在高雄的國硯一案，去化速度很慢，彭邵齡說，大坪數的個案現在並不討喜，市場上以剛性自用需求為主，而換屋族群有很多都是老年人口，需要的是好用、好的物業管理住宅才符合需求，公司會因應銷售速度及購屋者喜愛的產品去做規劃。她舉例說明，旗下台南的翡翠一期表現的很不錯，但二期就碰到鐵板，到了三期做了調整表現又很好，未來四期也會推小一點的坪數迎合市場需求。