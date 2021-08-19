恐怖Delta侵襲全球，打完兩劑疫苗也擋不住，因此不少國家相繼宣布要打第三劑加強劑，而這樣的決策恐讓原本連第一劑都還沒打的國家，取得疫苗更加困難。醫師陳子安發文表示，以色列疫苗覆蓋率高，但近期過半數的確診者都已打完兩劑疫苗，讓他擔憂「疫苗效力隨時間減弱恐成事實」，今年一月接種疫苗被感染的風險，比四月份接種的人高2.26倍，因此疫苗還不是終極解方，而以色列也宣布要打第三劑疫苗。

陳子安昨在臉書發文分享，以色列是最早普遍打疫苗的國家之一，12歲以上的以色列人中有78%已打疫苗，且多是接種BNT。隨著疫苗覆蓋率提升，以色列自二月底逐步解封，直到六月中已有超過一半的人口打完兩劑疫苗，因此當地人不再戴口罩，餐廳與商店也完全開放，但如今卻面臨疫情大爆發的危機。

陳子安表示，來勢洶洶的Delta變異株肆虐全球，以色列竟然也是世界上感染率最高的國家之一，每天每百萬人中，有將近650人確診，其中超過半數的感染者已經完全接種完疫苗。讓他忍不住擔憂「疫苗的效力會隨時間而減弱，似乎逐漸成為事實」，據六、七月份的數據，今年一月接種疫苗被感染的風險，比四月份接種的人高2.26倍。

陳子安透露，統計至8月15日，共有514為以色列人因為重症住院，其中有59%的人已經完全打過疫苗，由已於多數住院患者其實都打過疫苗，因此以色列用自身的經驗告訴大家「疫苗有效，但是還不夠好」。

陳子安也說，為了抑制疫情反撲，以色列也開始施打第三劑疫苗，截至8月16日已有將近百萬個以色列人已打了三劑疫苗。不過，因為世界上多數的人甚至連第一劑都沒有打到，因此世衛組織也懇求發達的國家不要再追加注射疫苗。

陳子安引述以色列的科學家的說法，追加疫苗不太可能控制 Delta變異株蔓延，以色列目前感染狀況嚴重，即便多數60歲以上的人都打了第三劑，但也許兩周後醫院又會被淹沒，他認為恢復戴口罩與保持社交距離的防疫措施也很重要。「結論是疫苗尚不是終極解方。」

不少網友看了直呼，「人類的浩劫」、「不想要的結論終究出現了」、「結果還是傳統的隔離檢疫才是王道」、「一兩年內口罩都必須常備了，還好台灣人很習慣戴口罩」、「感覺還是要有效的抗病毒藥物」。