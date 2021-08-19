截至110年6月底，台中市公共污水下水道普及率為23.44％，居6都倒數第2。市議員邱素貞、陳淑華、謝明源與蕭隆澤等人，今天質詢時批評汙水下水道用戶接管率不高，將影響居家環境品質，要求水利局加強宣導，加速推動汙水下水道的建置。水利局長范世億強調，台中市汙水接管率績效全國第一名。

台中市議會19日舉行都發建設水利委員會業務質詢，市議員邱素貞、陳淑華、謝明源與蕭隆澤等人，關心台中市污水下水道用戶接管率太低問題，要求水利局快馬加鞭，趕快做。

邱素貞、陳淑華、謝明源、蕭隆澤表示，根據內政部營建署統計資料，截至110年6月底，6都公共污水下水道普及率比較，台北市最高85.24％，依次為新北市67.36％、高雄市46.62％、台南市23.62％ 、台中市23.44％、桃園市18.01％。台中市在6都中，排名倒數第2位。

邱素貞、陳淑華、謝明源、蕭隆澤指出，台中市統計至110年7月底，累計污水下水道接管戶數23萬9203戶，相較台中市至110年7月底的人口總戶數有101萬945戶，僅佔2成3多，換句話說，台中市還有超過77萬戶未接管，接管率實在過低。

議員們說，公共污水下水道，累計接管戶數，台中市截至去年109年底有22萬餘戶，用戶接管普及率22.36％，接管率在6都中排第4，台中市用戶接管率不佳，遭審計部台中市審計處糾正。

根據審計處審核報告指出，污水下水道多集中在原台中市區，部分原台中縣戶數密度較高的區域，還沒有污水下水道管線；以及11座水資源回收中心109年度放流水量合計4672萬餘立方公尺，僅4.23％放流水供回收中心廠內使用及供其它機關、一般民眾取用。

公共汙水下水道系統建設，是解決現代都市生活污水問題的重要公共設施。邱素貞、陳淑華、謝明源、蕭隆澤要求水利局，以一般民生用戶接管為優先，再輔導既有事業用戶接管，以發揮整體污水處理效益。

邱素貞強調，台中市東區樂業國小校舍，週邊下水道常有惡臭飄出，鄰近區域包括大樓集合式住宅、生鮮營銷店鋪、建國市場等，均配合水利局進行污水納管，希望水利局協助學校處理，改善環境品質。

水利局長范世億說，台中市汙水接管率積效全國第一名，台南都市成長戶數比台中少很快就超越，台中的戶數成長比台南還快，大樓新蓋都要預留汙水管，只要蓋好就可以接上，台中市107年到109年成長率是六都最高。