前副總統呂秀蓮2019年間要連署代表喜樂島參選總統，卻在繳交的最後一天部分連署書不翼而飛，呂只能忍痛宣布退選。呂事後對疑似A走連署書的人民最大黨宗教部部長張天鈞提告違反選舉罷免法、個資法等罪，盼司法能為她查明真相，台北地檢署19日偵結，依罪嫌不足處分不起訴。

呂秀蓮去年提告表示，2019年間欲與彭百顯搭配，登記參選第15屆正副總統，同年11月2日整理連署書時，發現至少有19萬份連署書被人民最大黨的幹部張天鈞拿走，導致無法在期限內達到法定28萬份門檻，最終只能宣布退選，因此提告希望司法查明真相。

呂當時說，她原本沒打算參選，是喜樂島希望她幫忙拉抬政黨聲勢，承諾一定會連署成功，截止日當天下午得初19萬份連署書被張天鈞拿走後，張就避不見面，且換了手機號碼，「這是對民主的諷刺」，她可以不選，但不能用種手段讓她不能選，更擔心連署書上的個資外流，這樣會對不起支持、連署她的人。

檢察官傳喚相關證人後，發現都只是聽別人轉述的消息，沒有親眼目睹或有證據證明張天鈞A走連署書，張本人也否認做了這件事，遂依罪嫌不足處分不起訴。