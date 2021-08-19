At #kabulairport gates where the US forces controlling people crying and begging US forces to allow them to pass the gates otherwise the Taliban will come and will behead them. pic.twitter.com/wzxXJf2ngL — Natiq Malikzada (@natiqmalikzada) August 18 2021

塔利班的恐怖統治令阿富汗人記憶猶新，這民兵組織自從控制首都喀布爾，重新掌權以來，當地民眾爭先恐後，狂奔機場，希望能牢牢把握住離開的最後機會。

據《獨立報》（The Independent）18日報導，社群網上出現的錄影顯示，大批阿富汗人在喀布爾的哈密德卡賽國際機場（Hamid Karzai International Airport）哀求美軍，幫他們逃離塔利班。其中有1名少女更是隔著鐵門，聲嘶力竭地哭著說：「塔利班要來抓我了！」她不斷要求現場美軍，幫忙她離開。

如今有多達5萬阿富汗人齊聚喀布爾的機場，希望能獲得撤離的機會。儘管如美、英，加拿大和德國等西方國家承諾，會收容數千計阿富汗難民，但有些從喀布爾飛離的航班據說都是半空的。

塔利班民兵已包圍機場，讓出入極端困難，就算有旅遊文件的人也一樣。而對拿不出有效證件的人來說，逃離阿富汗的希望更是日益渺茫。

目擊者說，隨著塔利班民兵用棍棒，繩索和槍托毆打群眾，並對空鳴槍示警，引發了民眾恐慌的情緒。其中至少有一次子彈射到人群，導致數人重傷。雖然成千上萬民眾設法要擠進機場大門，但極少人能進入機場。

負責撤離人員的美軍將領麥肯錫（Frank McKenzie）在聲明中說，他已警告塔利班領導人，任何想干擾撤離行動的嘗試都會遭到「壓倒性的武力」對付。他說，保護美國平民和夥伴是當務之急，「我們會採取一切必要的行動，以確保安全有效的撤離」。