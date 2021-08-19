永慶房產集團新廣告「實話登錄的愛情」於七夕情人節浪漫上映，導演蕭雅全用即將同居的情侶視角，分享最真實的自己，也傳遞永慶房產集團的「誠實」精神。

誠實是因為在乎 蕭雅全用情侶互動傳遞誠實價值

永慶房屋今年年初與金獎導演黃信堯合作，分享疫情下小人物的職場韌性，這次又與知名導演蕭雅全攜手，拍攝全新的品牌廣告，傳遞永慶房產集團的「誠實」精神。影片描繪一對剛嘗試同居的情侶，在搬家的過程中，兩人坦承彼此的生活習慣，更制訂生活公約約法三章，短短數分鐘的影片鮮活勾勒出男女主角為了讓對方更了解自己，即使自己不完美，也要展露最真實的一面。

充滿生活感的場景和對話，讓人忍俊不住，讓許多網友直呼：「男女主角互動太甜！」、「拍得好真實！」。網友也讚賞永慶的新廣告讓人耳目一新，而男女主角彼此之間的真誠對待，也感動許多網友，大喊選擇誠實就是選擇善良。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示：「永慶新的品牌廣告以生活感的情境，捕捉了『誠實』的價值和內涵。永慶向來以『先誠實，再成交』作為企業的核心精神，永慶經紀人在服務客戶時，都會秉持著誠實告知的精神，分享房屋的特色和優勢，讓客戶充分了解房屋狀況，找到最適合自己的房子。永慶會持續用誠實，為每一位客戶登錄理想中的未來。」

永慶「實話登錄的愛情」廣告描繪一對剛嘗試同居的情侶，兩人坦承自己的生活習慣，展露最真實的一面，也訴說誠實背後對對方的在乎。(圖/永慶房屋提供)

永慶「實價登錄3.0」保障消費者權益 贏得消費者肯定

葉凌棋指出，過往民眾對於房仲業者的不信任，多來自於不肖業者隱瞞房市真實行情或屋況瑕疵，甚至透過低買高賣的手法坑殺消費者。為了遏止此類歪風，永慶房產集團董事長孫慶餘創辦永慶房屋，以「不買房子、不賣房子」和「先誠實再成交」的精神，提供透明的房市資訊服務消費者。

為了提供更全面透明的房市資訊，永慶更率先政府推出了「實價登錄3.0」服務，在過往仍屬區段化揭露的實價登錄政策下，永慶主動揭露成交行情到門牌，也推出「誠實房價報告書」，讓消費者在購屋時，能充分了解周遭的房市資訊。永慶房屋更在2020年首創「兩大保證」，保證完整揭露成交行情。

這些透明的房市資訊服務贏得了消費者的讚賞，也讓永慶房產集團持續茁壯，成為台灣房仲第一品牌。葉凌棋表示，永慶房產集團會持續秉持著「誠實」的精神，持續為消費者和屋主提供最完整透明的房市資訊，捍衛買賣雙方的權益。