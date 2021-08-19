阿富汗淪陷民兵組織塔利班後，隨著兩座城市爆發示威引來塔利班武力相向，國內陸續傳出反抗態勢讓塔利班接管阿富汗受到挑戰。

「紐約時報」報導，塔利班士兵開火驅離在北部城市查拉拉巴（Jalalabad）與南部城市柯斯特（Khost）的示威；示威群眾有些人揮舞遭推翻的阿富汗政府國旗，有報導稱查拉拉巴恐2到3人被殺。

但其他城市多半仍為詭譎的平靜，充斥緊張氣氛。

「華盛頓郵報」報導，塔利班士兵被控動用武力企圖控制湧入喀布爾國際機場的群眾、鎮壓示威；喀布爾國際機場連日來聚集數千想尋求逃亡生路的群眾。

自從15日開進首都喀布爾後，塔利班（Taliban）一直想說服國內外人士他們不會再如前次執政般高壓統治，會採包容與和平手段。但除諸多不確定性外，等在塔利班面前的難題還包括乾旱、COVID-19疫情與貧困，尤其府庫財源枯竭、海外資金也被凍。

原阿富汗副總統沙雷（Amrullah Saleh）17日宣布自己為「臨時總統」，並稱他正尋求各方領袖的支持，沙雷還推文呼籲各方「加入反抗行列」。

有報導稱沙雷撤退到喀布爾北方、隱藏在興都庫什山中的龐吉夏河谷（Panjshir Valley），帶領殘存政府軍加入馬樹德（Ahmad Massoud）陣營。馬樹德的父親老馬樹德（Ahmad Shah Massoud）曾是反塔利班領袖，2001年911恐攻前遭蓋達組織暗殺身亡。

法新社報導，美國副國務卿雪蔓今天表示，在獲報阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）違反安全承諾保證後，美方正施壓塔利班信守承諾，放行阿富汗民眾前往美國所掌控的機場。

雪蔓（Wendy Sherman）說：「我們接獲通報，塔利班阻撓一些想要逃離出境的阿富汗民眾前往機場，此舉和他們的公開聲明及對美國政府的承諾，完全背道而行。」

雪蔓指出，美國在杜哈（Doha）的外交官和在喀布爾（Kabul）的美軍「正直接與塔利班交涉，表明我們期望塔利班允許美國公民、第三國公民，以及所有想要離境的阿富汗人，都可不被騷擾地安全離開」。

她表示，塔利班在放行美國公民到機場上顯有信守承諾，但美國正在設法確保每個想要抵達機場的人，都能安全通行，「塔利班目前希望在阿富汗成立政府，他們尋求合法化，我們在看他們的一舉一動」。

阿富汗政府上週末遭塔利班推翻後，美軍即掌控喀布爾國際機場，以護送美國公民與其他志願離開的人出境。