美國五角大廈官員今天命令陸軍工兵署（Army Corps of Engineers），針對台塑集團路易斯安那州94億美元投資案進行完整環境評估。

美聯社報導，陸軍主管土木工程的代理助理部長平克姆（Jaime Pinkham）與反對工兵署溼地開發許可的批評者線上開會後，下令檢討台塑投資案。

根據這項溼地許可，台塑子公司FG LA LLC可在路州巴頓魯治（Baton Rouge）與紐奧良（New Orleans）之間的密西西比河（Mississippi River）興建10座化學工廠和4座大型設施。

批評者盛讚這項決定。

地方組織「奮起吧聖詹姆斯」（Rise St. James）創辦人拉文尼（Sharon Lavigne）發布聲明說：「工兵署終於聽到了我們的請託，了解我們的痛苦。在主的幫忙下，台塑將很快撤出我們社區了。」

台塑希望在聖詹姆斯郡（St. James Parish）占地970公頃的土地生產聚乙烯、聚丙烯、聚合物、乙二醇，預定提供1200個正職機會，以及多達8000個建築工作。投資案因廠區鄰近陽光高架橋（Sunshine Bridge），故名「陽光計畫」（Sunshine Project）。

根據反對者提出的訴訟，工兵署2019年9月核發許可證，放行FG LA LLC清淤、填補溼地並興建滯洪池。訴訟指出，廠址涵蓋364公頃的溼地，其中25公頃溼地與20公頃的其他水域將會永久受到影響。

拉文尼受訪時表示，可能要花數年時間才能做出完整的環境評估報告。

平克姆在臉書與推特寫道，工兵署必須「徹底檢討令人關切的部分，特別是具有環境正義意涵的部分」。