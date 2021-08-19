美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）今天捍衛美軍對武裝組織塔利班迅速奪取阿富汗政權的因應作為，他說，無人預見美軍訓練的阿富汗政府軍會這麼快就失敗崩潰。

法新社報導，密利說：「無論是我或其他任何人，都未看到任何顯示阿富汗軍隊和政府會在11天內崩解潰散的跡象。」

他說：「阿富汗安全部隊有能力，我意思是他們受過訓練、有規模和能力保衛他們的國家。這最終歸結為意志和領導階層的問題。」

由於塔利班（Taliban）在阿富汗軍隊幾無抵抗的情況下長驅直入，美國支持的阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）政府上週末又土崩瓦解，美軍和美國總統拜登政府在國內政界面臨抨擊。

局勢發展之快似令美國政府措手不及，美國很快就開始撤離公民和取得特別美簽的阿富汗人。

自本月14日以來，約5000名美軍陸續飛抵阿富汗首都喀布爾（Kabul）的哈密德．卡賽國際機場（Hamid Karzai International Airport）執行撤離行動。

批評者指責美國國務院、情報單位和國防部未預測到阿富汗政府的潰敗並提早為撤離做好準備。這次撤離的美國公民超過萬人。

美國中央情報局（CIA）前南亞反恐部門首長倫登（Douglas London）表示，美國情報單位曾預判塔利班將擊敗阿富汗軍隊，且阿富汗政府可能數天內就會投降。倫登曾在拜登競選總統時擔任拜登陣營的顧問。

倫登今天在專門分析美國及國際安全的Just Security線上論壇發文指出，相關單位去年曾向美國前總統川普政府官員和繼任的拜登政府官員強調過這些預判資訊。