加拿大檢察官爭取將華為技術有限公司財務長孟晚舟引渡到美國的庭審今天結束，檢察官指出，孟晚舟的辯護在事實與法律上都站不住腳。

路透社報導，孟晚舟現在將等候法官對本案做出裁決，判決日期將於10月21日公布。

華為財務長孟晚舟被控經由誤導華為和出售伊朗通信設備子公司星通（Skycom）間的關係來詐欺匯豐銀行（HSBC），導致HSBC因持續幫華為清算美元交易，而險些違反美國制裁伊朗的規定。

加拿大政府檢察官佛瑞特（Robert Frater）在法庭上說，孟晚舟的辯護「在事實和法律上都站不住腳，您們應該不難發現，不誠實的行為足以構成…詐欺。」

他補充表示：「在這個國家裡，沒有人比孟女士獲得更公平的引渡庭訊。」

孟晚舟的律師則主張，她的引渡應被擱置，部分原因是美國就孟晚舟的證據進行總結時誤導了加拿大、美國前總統川普針對本案的意見影響了她可能面對的任何審判，且並沒有真正的詐欺行為。

據法新社報導，孟晚舟的辯護律師桑德勒（Mark Sandler）本週主張，孟晚舟並沒有欺瞞，匯豐銀行也沒有蒙受損失或損失的風險。

加拿大檢察官則堅稱，美國針對孟晚舟提出的理據充分，並強調引渡的門檻很低。

卑詩省最高法院副首席法官霍姆斯（Heather Holmes）必須基於證據是否能允許孟晚舟的審判在加拿大執行一事做出決定。

如果霍姆斯裁決贊成引渡，則將由加拿大司法部長做出最後決定，不過孟晚舟的法律團隊可對這兩項裁決提出上訴；觀察人士曾表示，這意味著本案可能會纏訟數年。