立委張廖萬堅牽線愛心企業捐贈500台血糖機及5000盒試紙關懷糖友，藉此拋磚引玉讓大家重視糖尿病友的血糖控制。（立委張廖萬堅服務處提供）。

立委張廖萬堅牽線愛心企業捐贈500台血糖機及5000盒試紙關懷糖友，藉此拋磚引玉讓大家重視糖尿病友的血糖控制。（立委張廖萬堅服務處提供）。

妙仁及健韋二家企業為了表達對糖尿病友關懷，聯合捐贈「柏朗血糖機500台及試紙5000盒」，由立委張廖萬堅牽線19日舉行聯合捐贈儀式，受贈單位包含台中市糖尿病共同照護學會、台中榮民總醫院、澄清醫院中港院區及林新醫院南屯院區，透過血糖機及試紙的捐贈，提醒所有的糖尿病友每天一定要監測血糖值，把血糖控制好才可以避免引發各式併發症。

張廖萬堅說，2021年適逢糖尿病重要的治療藥物─「胰島素」發現100週年紀念，根據國民健康署的調查，台灣18歲以上國人的糖尿病盛行率約為9.8％，有超過200萬人罹患糖尿病。糖尿病不只可能併發心血管疾病、腎臟病等合併症，也對醫療照護體系造成不小的負擔。

張廖萬堅指出，台灣在這波COVID-19的疫情當中，致死率大幅提高，大多數的重症死亡確診中，除年紀60歲以上外，更重要的是他們都有糖尿病等慢性病史。這次捐贈活動很感謝妙仁企業洪仁宗董事長及他的企業夥伴健韋公司李宗宸董事長，透過血糖機及試紙的捐贈讓糖尿病患者記得每天監測血糖，掌握每日的血糖變化加上每三個月回診的檢驗糖化血色素數值，醫師才能更精準的判斷病友的情況對症下藥。

妙仁企業董事長洪仁宗及健韋公司董事長李宗宸表示，在台灣疫情嚴峻期間，屢次看到張廖萬堅委員募捐企業贈送防疫醫療物資給第一線醫護人員，所以也願意奉獻自己所能，藉此拋磚引玉讓大家重視糖尿病友的血糖控制。

因糖尿病患者染疫造成的重症及死亡率最為嚴重，這次捐獻血糖機及試紙，就是提醒社會大眾對血糖的控制一定要落實，尤其患者的家屬及社會大眾的支持力量，也是糖尿病友日常生活中控制血糖最重要的支撐力量。

台中市糖尿病共同照護學會陳清助理事長表示，學會長期在推動糖尿病的預防及衛教已有一定的成效，成員目前有218位，其中大部分是醫師並且有護理師及營養師，因糖尿病是常見的慢性疾病，病友常需學習自我照顧。血糖自我監測，可瞭解當下的血糖變化，作為調整飲食運動的依據，是控制血糖不可或缺的部分。

捐贈儀式中，林新醫院林仁卿院長以地主身分代表受贈單位對立法委員張廖萬堅奔走協調與善心企業的善行義舉，表示衷心的感激與敬意。林仁卿院長表示，在全球新冠肺炎仍持續蔓延之際，糖尿病患者是COVID-19肺炎高風險的族群，死亡率為一般患者的8倍之多，因此特別提醒糖尿病患者及家屬，如符合施打流感疫苗之糖尿病友，應儘快施打疫苗以增強保護力，疫情期間，除了遵守防疫規定，一定要定期量血壓、血糖，按時用藥，才能確保身體健康。