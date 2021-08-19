五倍券政策急轉彎，行政院日前拍板，民眾免付1千元就可領5000元振興券，不過也引發質疑，根本就像是當年的消費券。對此，國民黨高雄市議員李眉蓁認為，五倍券、消費券根本一樣，蔡政府應還馬英九公道。

對於外界認為免付1千的振興券等同於消費券，前總統馬英九17日受訪時表示，振興五倍券跟消費券很近似，但覺得有不足，現在最需要紓困的是基層的服務業，因為他們很多已經沒有辦法營業，根本就沒有收入，但像工業跟貿易情況不錯，所以經濟成長還可以維持5％以上，所以一定要對症下藥。

針對真正需要紓困的民眾，馬英九認為，還是應該發現金比較好，也說「感謝大家說要還馬英九公道，但還我公道不重要，要讓民眾有公道。」

前總統馬英九17日前往立法院出席「飛虎：陳納德將軍與美籍志願大隊」新書發表會，對於現在政府規畫發放五倍券與當年消費券很近似，馬表示感謝大家說要還他公道，但「還馬英九公道不重要，要讓民眾有公道」（姚志平攝）

李眉蓁今（19）日在臉書談及此事，她表示，五倍券大轉彎，從要付1千變成不用付錢，還稱五倍券嗎？這與馬政府時期消費券有何差別？且當年許多綠營人士把消費券罵得臭頭，現在又開始歌功頌德五倍券，如此髮夾彎，她認為，當初批判消費券的人應該先道歉還馬前總統一個公道？

李眉蓁更批評，昨非今是的邏輯讓人覺得詫異，別人做就是無用浪費，綠營做了就是福國利民，如此說法誰又能接受？