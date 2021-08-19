《國際油價》原油亞洲電子盤不振 11:262021/08/19 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因全球新冠病例激增，引發市場對燃料需求放緩的擔憂，加上美國上周汽油庫存的意外增加，使得盤中油價延續昨日跌勢；周四(8/19)截至台北時間上午11點整止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-9月輕質原油期貨下跌1.18美元，報每桶64.28美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨下跌1.10美元，報每桶67.13美元。(商品行情網) 《經濟》連3成長 Q2製造業產值創單季新高 《商情》黃金亞洲電子盤小幅走跌 #美國 #報每桶 #國際油價 #亞洲 #電子盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 海納百川》對孟晚舟案不能選擇沉默（陳世昌） 11:142021/08/19 海納百川 《商情》料需求驟減 國際鐵礦石跌5個月低點 12:002021/08/19 財經 意法馬國廠染疫 台MCU廠受惠 04:102021/08/19 財經要聞 《產業》LME鎳價下修 不鏽鋼上漲動能趨緩 11:432021/08/19 財經 《商情》買盤回補 日本橡膠續漲 10:022021/08/19 財經 《商情》觀望氣氛濃 紐約期金小幅走跌 09:442021/08/19 財經 頭條揭密》塔利班國際宣傳有高人指點 網路輿論風向轉趨有利 03:432021/08/19 政治 《紡纖股》調結構＆搭順風車 力麗H1賺錢、H2拚向上 08:532021/08/19 財經 短線獲利回吐賣壓湧現 台股早盤跌幅擴大逾百點 09:192021/08/19 財經 《塑膠股》處分高雄資產Q3入帳 中石化不漲反跌 09:272021/08/19 財經 國際政治無海誓山盟 溝通防誤判 04:102021/08/19 產業財經 財經熱門新聞 全盤皆墨 台股暴跌450點 指數收近3個新低 - 要聞 台股「殺很大」 大型權值股倒一片 法人點出3大落底訊號 - 財經 - 工商 育才警訊 5成5大學生自認選錯系 - 財經焦點 - 中國時報 外資贊聲高價、權值股 台股多頭 吹響反攻號角 - 財經要聞 - 工商時報 北京釋合作訊號 共同開發稀土 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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