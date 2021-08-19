因全球新冠病例激增，引發市場對燃料需求放緩的擔憂，加上美國上周汽油庫存的意外增加，使得盤中油價延續昨日跌勢；周四(8/19)截至台北時間上午11點整止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-9月輕質原油期貨下跌1.18美元，報每桶64.28美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨下跌1.10美元，報每桶67.13美元。(商品行情網)