紡織股聚陽(1477)今年和多數紡織公司一樣受到兩大逆風，一、東南亞的生產基地2Q受到當地疫情嚴峻影響，停工衝擊產能；二、塞港遞延出貨以及運費成本增加等。不過，聚陽近期參加外資論壇時對3Q釋出樂觀看法，目標3Q的營收季增至少會有1成，儘管去年同期的基期相對高。外資給予聚陽未來一年內目標價330元，評等「表現優於大盤」。

外資指出，公司對於營收的成長相當有信心，即使東南亞有疫情停工的干擾衝擊，也並未改變看法。只不過在毛利率方面，受到產能利用率較低以及額外成本支出等，包括加班費和物流費用等，恐蝕毛利率和營益率。

至於擴產能方面，聚陽今年依然維持2成的產能擴充，其訂單能見度已經到2022年，顯示終端需求非常強勁。聚陽在越南的生產基地，占營收比達4成，因越南的疫情加劇，聚陽南越廠從7月19日起暫時停工至今，即使在目前環境受疫情干擾而更為嚴峻下，聚陽受惠於生產基地分散，以及高研發能量，仍能夠提供運動品牌客戶產品多樣化的需求。

聚陽7月營運不受越南部分產線停工影響，合併營收30.49億元，年增37.3％，也比6月大幅成長37.7％，是單月歷史第4，表現優於市場預期。

聚陽表示，雖然越南部分產線停工，但透過其他廠區的產能調度支援及加班生產，公司「擇優出貨」策略，挑選平均單價高的訂單，預期第三季營運仍有機會可創單季歷史新高。