台電總管理處爆發群聚感染，1個月內爆發3人確診，台電昨日緊急召回400名員工進行快篩，稍早再驗出1人結果為陽性，目前已進一步安排PCR採檢。一名自稱是台電員工的女網友透露，台電的防疫「真的滿鬆懈」，疫情警戒降級後隨即取消居家辦公及電梯分流，公司爆發疫情才緊急啟動快篩，就連現在外包人員是否有造冊快篩都成為謎。

原PO昨（18）日於論壇《Dcard》發文稱自己是台電員工，自從疫情警戒降至2級後，公司馬上取消異地與居家辦公，就連電梯分流也開始「同流」，直到群聚感染事件曝光後，才又啟動居家辦公及普篩。

原PO表示，由於公司同仁眾多，一天根本就篩不完，只能分成兩天作業，但問題在於有一半的同事都已在居家辦公，公司卻還是通知居家辦公的同事返回公司快篩。除此之外，公司內部的清潔人員是使用外包人力，這些人卻沒辦法比照公務人員一樣普篩，也不知是否有一起列入快篩、造冊，「但大家都在同個辦公場域」，憂心會成為防疫破口。

對此，台電發言人張廷抒表示，針對確診同仁工作樓層，皆已完成清消，且全面淨空3日，同仁均採居家辦公、分艙分流，大樓也會全面加強定期清消。台電強調，目前已依照指揮中心提供的建議，同時也將有專人協助台電落實分組及動線規劃，並以最高標準執行各項防疫措施。

張廷抒說，現階段PCR篩檢對象會從與感染同仁比較鄰近的樓層開始，進而擴大到其他樓層，原則是希望今日能夠全數篩檢完畢。不過昨日快篩400位同仁，僅1位驗出陽性，張廷抒則認為「代表暫時是沒有問題」，但會再安排做一次PCR檢驗。至於外包單位，張廷抒也強調會全部納入採檢，因為同一個工作環境、同一個活動空間，要全面做防範，才會有效。