疫情期間長時間待在家，小心慢性病不遠了！根據基層醫師觀察，疫情期間患者延遲回診時間，加上多吃少動，大約有一半患者病況因此惡化。國民健康署呼籲，防疫期間勿忘健康管理，早上起床量血壓、腰圍和體重，遠離代謝症候群威脅。

國健署慢性疾病防治組科長李惠蘭說明，代謝症候群包含五項危險因子：腰圍過粗、血壓、飯前血糖偏高、血脂異常、高密度脂蛋白（好膽固醇）偏低。

根據107年成人預防保健資料，國內40歲以上每10人就有3.6人罹患代謝症候群，將來罹患心臟病的風險是一般人的2倍，高血脂及高血壓機率達3到4倍，糖尿病風險更飆升至6倍！

國健署副署長魏璽倫指出，去年國人十大死因中超過半數都是慢性病，包括心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、腎炎腎病症候群及腎病變，共同危險因子就是代謝症候群。

台灣基層糖尿病協會常務理事陳宏麟指出，許多民眾對於高血糖、高血脂沒有感覺，也沒有積極作為，再度就醫時已經惡化到需要用藥，甚至出現併發症；他曾遇過糖尿病患者才3個月不見就發生心肌梗塞，不僅治療難度增加，也加重患者的經濟負擔。

為了自己和家人的健康，國健署建議，每天利用早晨起床後的10分鐘量血壓、腰圍和體重。李惠蘭指出，女性腰圍大於80公分、男性腰圍大於90公分即代表腰圍過粗，表示腹部肥胖、內臟脂肪多，慢性病風險也提升。

陳宏麟強調，現代人活得越久，慢性病比例越來越高，如果不希望落入長期照護，「決戰在前期，從開始就要做好」，可以自己訂運動目標，從每天5000步開始慢慢增加。

飲食方面，台北醫學大學附設醫院營養室主任蘇秀悅建議務必均衡飲食，養成「三低一高」習慣，也就是低油、低糖、低鹽、高纖，每天3分之1的主食改吃全榖雜糧類，善用國健署「我的餐盤」工具，都有助於遠離代謝症候群。