臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

中央流行疫情指揮中心昨日（18）公布，新增5例境外移入確診，其中有位台灣女性5月17日從印度入境，當時採檢皆為陰性，8月17日自費採檢竟發現確診。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞在記者會中形容，該例研判屬於後期陰陰陽陽階段，後續會再參考抗體檢驗情形。不不過，「陰陰陽陽階段」一語在網路掀起熱議，不少網友留言諷刺，有人更狠酸：「目前沒有疫疫苗苗階段。」

中央流行疫情指揮中心昨日在例行記者會上公布，國內新增11例新冠肺炎確診病例，分別為6例本土、5例境外移入，無新增死亡病例。值得注意的是，其中案15999是本國籍40多歲女性，5月1日從印度入境，當時入境與檢疫期滿採檢都是陰性，8月17日因出境需求自費採檢，8月18日發現確診，並已匡列接觸者12人居家隔離。

至於為何入境3個月才發現確診，以及為何入境3個月確診仍列境外，羅一鈞表示，該案Ct值33.1病毒量較低，對社區影響較小，在台灣期間都沒有症狀，後續會追蹤抗體檢驗情形。羅指出，按過去經驗，3至5個月內可能會有入境後沒驗到的狀況，因其處於陰陰陽陽階段，該案可能是無症狀感染、後來痊癒，持續時陰時陽。

「陰陰陽陽階段」這句話在網路引發熱議，大批網友湧入臉書相關新聞連結下留言：「目前沒有疫疫苗苗階段」、「目前在有疫苗沒疫苗有過沒過階段」、「我的對子是：雨雨風風花花葉葉年年暮暮朝朝」、「是在打油詩嗎？」「那人家入境14天不就白隔離了，不是政府認證安全的嗎？三個月了還算境外」、「接下來是不是除了這兩年都沒出國的，其他都算境外？」