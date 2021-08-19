男星吳亦凡近日爆出性醜聞，16日北京市朝陽區人民檢察院宣布他以涉嫌強姦罪遭批准逮捕，目前正在朝陽看守所的他，有律師爆出所內每日生活狀況，不僅天天被要求反省6次，更在入牢前3天需背熟「監規」，若沒背好就得通馬桶，而他慘事仍未停，昨(18日)陸媒爆出他和工作室的微博被註銷外，旗下公司更遭深圳的活動公司提告，求償約台幣4600萬。

以韓團EXO成員出道的吳亦凡2014年退團後回大陸發展，原本聲勢如日中天的他，上月被舊愛都美竹爆出酒桌選妃等醜聞，他第一時間否認，不久因遭刑事拘留，近日更是被批准逮捕。而他過去的作品也被全面封殺，據知網上與他有關的影片總共190萬部、綜藝節目約7000集全數被下架。

吳亦凡工作室及公司被告求償4千多萬台幣。（圖／取自新浪娛樂）

從人氣小生淪為看守所之囚，有人曾錄影片分享看守所內的真實生活，指出早上5點起床要接受早點名，晚上8點半晚點名後就可入睡，但一天要做6次反省，每回反省時間約45分鐘，另有律師透露嫌疑人剛進看守所前3天需默背「監規」，若背誦失敗就得掃廁所、清馬桶，原本身價上億的吳亦凡，現在每個月花費可能僅要500多元人民幣，相當於2140元台幣，而看守所內需要自己花錢購買的大概是泡麵、盥洗用具等必需品。

而吳亦凡的衰運尚未結束，據《企查查APP》顯示，吳亦凡旗下的北京凡世文化傳媒有限公司、內蒙古凡世影視傳媒有限公司等因合約問題被起訴，內容顯示與2018、2019年吳亦凡所舉行的世界巡迴演唱會有關，原告則是深圳市巨擘文化發展有限公司、薈聚時代（深圳）文化傳播有限公司，對方要求吳亦凡旗下公司必須退還投資款、違約金和律師費，合計約為1082萬人民幣（約台幣4646萬元）。