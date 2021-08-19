台中視障柔道女力李凱琳前進東京帕運 中市府預祝勇奪佳績

台中視障柔道選手李凱琳繼2012年倫敦帕運、2016年里約帕運後，再度參加將於24日展開的東京帕運，代表國家出賽。台中市政府運動局長李昱叡代表市長盧秀燕到柔道訓練場恭賀李凱琳三度參加帕運，寫下歷史新頁。李昱叡說，李凱琳曾在倫敦帕運獲得銀牌、2016年里約帕運獲得第五名，是台中市傑出運動員表率，期勉她在這次東京帕運繼續締造佳績。

李昱叡指出，李凱琳出生在后里區柔道世家，國小二年級便開始接觸柔道運動，爺爺、爸爸跟哥哥都是柔道好手，叔叔李青忠更是1996年亞特蘭大帕運柔道60公斤級金牌；李凱琳患有先天性視神經萎縮症，聽力亦逐漸退化，在國三開始正式接觸視障柔道後，透過柔道運動開創出自己的一片天地。

李昱叡說，李凱琳是三屆帕運國手，國際賽征戰經驗更是豐富，在2012年倫敦帕運獲得銀牌、2014年仁川亞帕運獲得銀牌、2018年雅加達亞帕運獲得銅牌、葡萄牙IBSA世錦賽銅牌、2019年哈薩克IBSA亞太錦標賽冠軍及烏茲別克大獎賽銀牌，目前由教練吳嘉倫及陪練員張少豪等人協助為東京帕運積極備戰。