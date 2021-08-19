台北市近日爆發2起職場群聚案，其中一起為台電大樓群聚，另一起則是北投職場群聚，而北投職場群聚匡列的453人，採檢結果今天出爐，皆為陰性。

新北親友團遊花蓮爆7人染疫，其中的新莊男與蘆洲女在北投某家公司上班，因此台北市政府也針對該職場展開擴大採檢，而台北市衛生局今表示，北投職場擴大匡列採檢453人，採檢結果為陰性。