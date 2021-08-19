北投職場群聚案 453人採檢結果出爐 11:392021/08/19 中時新聞網 何立雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市爆發2起職場群聚，一起是台電大樓，另一起則是北投職場群聚案，今天453人採檢結果出爐，皆為陰性。（圖／北市府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市近日爆發2起職場群聚案，其中一起為台電大樓群聚，另一起則是北投職場群聚，而北投職場群聚匡列的453人，採檢結果今天出爐，皆為陰性。 新北親友團遊花蓮爆7人染疫，其中的新莊男與蘆洲女在北投某家公司上班，因此台北市政府也針對該職場展開擴大採檢，而台北市衛生局今表示，北投職場擴大匡列採檢453人，採檢結果為陰性。 台電大樓3確診 陳時中定調群聚 全棟PCR結果下午出爐 前空軍少將、中校涉共諜案 檢諭令2人交保 #北投職場 #新北 #花蓮 #採檢結果 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 兄弟開箱新洋投 格里斯遭炮擊 04:102021/08/19 運動天地 疫情緊急抽考 22縣市共創抗疫戰績 10:002021/08/19 生活 美公衛南北戰爭 強制口罩疫苗令再添華盛頓州 09:582021/08/19 國際 「後新冠併發症」一樣會致命！染疫康復後必知3大指標、3P原則 09:122021/08/19 健康 北市增2例 未滿10歲孩童確診 04:102021/08/18 地方新聞 涉接觸國防大學校長張哲平 檢調搜索退役將校錢耀棟、魏先儀到案 15:002021/08/18 社會 報復制裁 美將限制部分中國大陸航空公司班機載客率 09:292021/08/19 國際 新北親友旅遊團又增1確診 女婿最早發病 累計7染疫 15:272021/08/18 生活 兩岸新時代》為了自由，我離開了工作十年的上海（下） 06:012021/08/19 兩岸徵文 印度入境3個月PCR轉陽確診！女球迷連2天進場看職棒 9處足跡曝光 15:272021/08/18 生活 國內9例突破性感染 都是打AZ 04:102021/08/19 焦點要聞 生活熱門新聞 「難怪綠營縣市都沒確診」 男大生曝1圖開噴：指揮中心太誇張 - 生活 威力彩中獎熱門號碼一次看 今頭獎狂飆21.5億 - 生活 台電大樓確診連環爆 員工吐心聲「公司防疫太鬆懈」 - 生活 好市多碎洋蔥新包裝曝光 網：打包大媽崩潰了 - 生活 好市多「一張木椅」售11萬 網驚多一個零？內行打臉：不識貨 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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