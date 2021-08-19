9月1日將開學，許多家長早在5月中疫情爆發時，就熱心協助學校找廠商、詢價甚至捐錢，到處張羅隔板，豈料北市教育局13日才發函給北市各校，要求隔板須依照國家安全標準，北市議員汪志冰怒轟，先前已購置的都白買，官員才提出這種荒謬的「冷氣房」思考政策。教育局回應，家長已先買的可用，學校後來要採購才有規定。

汪志冰表示，教育局13日發函給北市各級公私立學校，稱要購置的防疫隔板，須依《政府採購法》國家安全標準規定，但早在5月疫情剛爆發初期，很多學校家長會與學校已購買好隔板，甚至也有人遵循台北酷課雲指引製作隔板，如今一紙公文大轉彎，推翻之前的購置的隔板標準。

「再次讓人見識到官員在冷氣房思考政策的荒謬！」汪志冰痛批，政府髮夾彎的政策，引起學校及家長端極大錯愕與不滿，現階段疫情稍緩，各行各業紛紛復業，因此隔板嚴重缺貨，目前就算有現貨價格，也被哄抬得很高，讓人質疑是否有圖利之嫌？更何況現距離開學日僅僅半個月不到。

汪志冰表示，防疫固然人人有責，但中央或地方政府施政的一致性與邏輯性，卻令人啼笑皆非，若學校隔板須依政府訂定標準，那為何不在疫情爆發時就頒布？為何只限定各校須依規格購買隔板，是否各營業場所的隔板也都有認證？

教育局副局長陳素慧回應，教育局5月底就有跟學校說明要準備隔板，也有在酷課雲上訂出製作隔板的教案，各校都紛紛著手，也有總盤點隔板、口罩、快篩劑，要在開學前準備完成。

陳素慧說，教育局收到教育部的預算後，13日是發函「若學校要採購隔板，要符合相關規定，無塑化劑、重金屬」，但若是家長已先製作準備好的，即可直接用，隔板也沒規定尺寸與顏色，依各校的情況採購，教育部都有提供經費，不夠的話學校也有年度預算可支應。