瑪麗亞姆‧甘尼接受專訪，討論社會、政治與文化。

隨著阿富汗總統甘尼(Ashraf Ghani))倉皇逃出，舉國因塔利班重新掌權而陷入惶惶不安之中；然而，相較於阿富汗的動盪不安，《每日郵報》卻直擊甘尼42歲的女兒瑪麗亞姆‧甘尼(Ashraf Ghani)依舊在美國紐約過著奢華的生活。

Ms. #Ghani taught classes in Kabul and hired female artists there to work on her sets and as research assistants. She said she planned to continue that when she returned to Afghanistan to work. https://t.co/F5mGE6PbPl — 𝖠𝖻𝖽𝗂𝗇𝗈𝗈𝗋 Aden™ (@Abdynoor) August 15 2021

報導指出，她在布魯克林林頓山附近的一處豪華公寓中，過著波希米亞藝術家的生活；不過，身為藝術家與電影製作的瑪麗亞姆認為，自己是在用自己的作品倡導阿富汗女權。

這位在美國出生與長大的視覺藝術家與電影製片人，過著與傳統阿富汗女性截然不同的波希米亞式生活。在2015年的專訪中，《紐約時報》將她的閣樓形容為「她階級認同的地圖」，整面牆的書架陳列各種書籍，來自敘利亞阿勒坡的手工枕頭、土庫曼地毯，以及冰箱上貼著的各種磁鐵裝飾與勵志格言，還有廚房擺滿自己醃製的蜜餞，再再凸顯女主人的品味與風格。

對於自己的生活，她用一句「我就是布魯克林的芸芸眾生」。不過，當記者問及阿富汗議題時，她不願針對父親乘坐直升機、帶著1.69億美元拋下阿富汗人而逃走做出回應，也不願回答父親在哪，甚至不對對塔利班重新掌權發表意見。

不過，她也鼓勵美國人為那些因塔利班叛亂而生活大受影響的阿富汗民眾發聲。在IG上，她問到「我們可以做甚麼來幫助阿富汗人？」；她表示，自己替留在阿富汗的家人、朋友與同僚感到憤怒、悲傷與非常害怕，並呼籲美國民眾向政府發聲，要求停止驅逐阿富汗難民並加快特殊移民簽證的發放，也可捐款給協助難民的組織或志工團體。

她還表示，「向每一位留言而團結一致的人表達敬意。謝謝，這意義重大」。她強調，自己正用瘋狂工作來為阿富汗人發聲。藝術團體可以公開喊話，點出文化工作者在塔利班政權下正處於危機之中，而基金會、藝術機構與學術團體也能資助身處危機的藝術家、記者與異議者。

《每日郵報》指出，瑪麗亞姆出生在布魯克林，於馬里蘭郊區長大，成年後從事藝術與教學工作。其作品曾在世界各地博物館展出，包括倫敦、紐約等地的博物館與美術館。

根據她自己的描述，一直到24歲才能走訪阿富汗故土，而家鄉與多元文化成長的背景，一直成為創作的靈感來源。隨著2002年父親開始在阿富汗政府任職，加上最近塔利班攻勢迅猛，她秘密逃離阿富汗。