台中視障柔道選手李凱琳繼2012年倫敦帕運、2016年里約帕運後，將參加將於24日展開的東京帕運，台中市政府運動局長李昱叡代表市長盧秀燕昨天(18日)到柔道訓練場恭賀李凱琳3度參加帕運、寫下歷史新頁，李昱叡表示，李凱琳曾在倫敦帕運獲得銀牌、2016年里約帕運獲得第五名，一直以來為柔道運動努力付出，是台中市傑出運動員表率，期勉她在這次東京帕運，繼續締造佳績。

李凱琳出生在台中市后里區柔道世家，國小二年級便開始接觸柔道運動，爺爺、爸爸跟哥哥都是柔道好手，叔叔李青忠更是1996年亞特蘭大帕運柔道60公斤級金牌；李凱琳患有先天性視神經萎縮症，聽力亦逐漸退化，在國三開始正式接觸視障柔道後，透過柔道運動開創出自己的一片天地，2016年從國立體育大學競技與教練科學研究所畢業後仍持續投入訓練，希望可以在賽場上締造好成績。

台中市政府運動局說明，李凱琳是三屆帕運國手，國際賽征戰經驗更是豐富，2012年倫敦帕運獲得銀牌、2014年仁川亞帕運獲得銀牌、2018年雅加達亞帕運獲得銅牌、葡萄牙IBSA世錦賽銅牌、2019年哈薩克IBSA亞太錦標賽冠軍及烏茲別克大獎賽銀牌，目前與國立體育大學柔道隊一同訓練，由教練吳嘉倫及陪練員張少豪等人協助為東京帕運積極備戰。

台中市長盧秀燕上任後，積極推展身心障礙運動，台中市代表隊在去年全國身心障礙運動會勇奪92金、67銀、32銅，排名全國第2，創造縣市合併以來佳績，市府每年也辦理各類身心障礙賽事及活動，明年台中將舉辦全國身心障礙運動會，營造全國身心障礙運動選手優質運動環境，讓選手在自己的競技舞台上盡情發揮；此外，運動局設置「東奧與帕運選手加油專區」，匯集台中優秀好手的精彩表現與相關資訊，歡迎市民朋友一起為帕運國手們加油。