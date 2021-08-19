大陸互聯網巨頭騰訊控股18日公布第二季財報，期內收入與淨利等指標增速降至近年新低。面對大陸監管機構非常關注整頓互聯網行業行為，騰訊預期未來會有更多規管措施。

路透引述騰訊總裁劉熾平表示，對互聯網的監管正在全球範圍內發生，但大陸正在推動更加結構性的監管框架。他並預期，大陸對校外補習機構的監管對公司廣告收入的全面影響將在第三季出現。

騰訊首席戰略官米歇爾（James Mitchell）預期，大陸對教育領域的監管限制，短期內將令廣告收入增長放慢。

此外，劉熾平表示，希望與監管機構和業界討論有關限制未成年人於線上遊戲所花的時間。公司表示，2021年第二季16歲以下玩家對該公司在大陸遊戲付費總額占比為2.6％，其中12歲以下玩家的占比為0.3％。

騰訊18日公佈，2021年第二季反映核心業務表現的非國際財務報告準則（Non-IFRS）淨利年增13％，較第一季增長3％。期內收入升兩成，符合市場預期，受遊戲收入、金融科技及企業服務等收入增長帶動。