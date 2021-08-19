大陸互聯網巨頭騰訊控股18日晚間表示，將投入人民幣（下同）500億元資金，啟動「共同富裕專項計劃」，這項新戰略也是對中央戰略的積極響應。大陸中央財經委員會17日召開的會議指出，要分階段促進共同富裕，允許一部分人先富起來，先富帶後富、幫後富。

路透引述騰訊在官方微信公眾號表示，公司此前已投入500億元啟動「可持續社會價值創新」戰略，此次增加500億元投入，將深入結合自身的數位和科技能力，在鄉村振興、低收入人群增收、基層醫療體系完善、教育均衡發展等民生領域提供持續助力。

公司表示，4月投入的首期500億元資金「可持續社會價值創新」項目，偏向投入於基礎科學、教育創新、碳中和、FEW（食物、能源與水）、養老科技和公益數位化等領域的前瞻性探索。

本次啟動的「共同富裕專項計劃」則更呼應當下關切，聚焦在帶動低收入增收、幫助醫療救助完善、促進鄉村經濟增效、資助普惠教育共用等先富帶後富、幫後富的領域，長期、持續提供支持。

中共中央總書記習近平17日主持召開中央財經委員會會議指出，要統籌做好重大金融風險防範化解工作，會議強調要在高質量發展中促進共同富裕，構建初次分配、再分配、三次分配協調配套的基礎性制度安排，加大稅收、社保、轉移支付等調節力度並提高精準性。