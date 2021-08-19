疫情警戒降級，有許多民眾出門逛街，有網友在臉書《爆料公社》PO文，21歲女大生日前至一中商圈逛街，被搭訕填個資，其身分證、學生證被拍，半小時接獲恐嚇電話，表示依個資地址向家人要錢，甚至傳「血腥照」，女大生嚇到依照對方指示，購買1500元遊戲點數，女學生報警，警方目前調查並釐清案情。

台中市太平警方指出，該名女大生遭不明女子稱有辦活動，希望她幫忙一下，沒有工作難過，女子心軟加line ，後來接獲不明人士電話，說係公關公司業者，活動需要身分證資料才可參加，女子遂提供拍下個人身分證等傳給對方。

警方表示，沒多久女大生就接到電話，對方說要擅自利用個資並以言語恐嚇，女大生害怕依照對方指示，花了1000元、500元，分別購買遊戲點數，並將遊戲點數序號及密碼告知對方，事後女子認為遭詐欺、恐嚇，事後即向坪林派出所報案。

警方表示，女大生報案時提供購買遊戲點數明細，警方依詐欺、恐嚇罪受理後，將持續以釐清案情並據以偵辦。