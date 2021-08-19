36歲史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）去年10月宣布與交往三年的喜劇演員男友、《週六夜現場》編劇科林約斯特（Colin Jost）結婚，也在今年7月初證實已經懷了第二胎，今台灣時間19日凌晨，丈夫柯林約斯特（Colin Jost）在IG報喜訊「我們的兒子科斯莫（Cosmo）」。

《週六夜現場》編劇科林約斯特（Colin Jost）在社群報喜訊寫下「我們有了一個寶貝，他的名字叫科斯莫（Cosmo），我們非常愛他。」並也希望大家大家尊重他們隱私，而第一次成為爸爸的他，也在社群以標籤寫下「我們要去迪士尼樂園」，分享當爸的喜悅。

史嘉蕾與柯林去年10月完婚，在此之前，她曾有過2段婚姻，和第1任前夫「死侍」萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）並未生育子女，與第2任前夫法國記者羅曼達瑞克（Romain Dauriac）則育有現年6歲的女兒蘿絲。如今她與柯林迎來第一個愛的結晶，也將成為2寶媽。