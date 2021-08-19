8月18日上午，陝西省人民政府在北京召開了歐亞經濟論壇組委會2021年工作會及2021歐亞經濟論壇新聞發佈會，論壇組委會委員、陝西省政府副秘書長王建平主持會議。

歐亞經濟論壇組委會2021年工作會上，西安市副市長沈黎萍通報了2021歐亞經濟論壇籌備工作進展情況，與會各成員單位代表進行了討論發言，西安市市長李明遠作了講話。隨後召開的2021歐亞經濟論壇新聞發佈會上，西安市市長李明遠發佈了2021歐亞經濟論壇基本情況，歐亞經濟論壇副秘書長王開文講話，西安市副市長沈黎萍通報了西安市論壇籌備保障情況，陝西省外辦主任姚紅娟，陝西省商務廳廳長趙璟，西安市政協副主席、市博覽事務中心主任王國根分別回答了記者提問。

發佈會現場。(圖片來源/蹇金津)

歐亞經濟論壇是經國務院批准成立，以上海合作組織國家為主體，面向廣大歐亞地區的高層次、開放性國際會議。論壇自2005年首次舉辦以來已成功舉辦了八屆，習近平總書記等黨和國家領導人曾出席論壇併發表主旨演講。經國務院批准，2021歐亞經濟論壇將於今年10月18日—20日以線上線下結合方式在西安舉行。

本屆論壇主題為「把握合作新機遇，開啟發展新征程」，由外交部指導，商務部、生態環境部、國務院發展研究中心、中國地質調查局、上海合作組織秘書處、國家開發銀行、中國進出口銀行、上海合作組織睦鄰友好合作委員會、國際歐亞科學院和陝西省人民政府共同主辦，西安市人民政府承辦，歐亞經濟論壇秘書處具體執行。論壇期間將邀請上海合作組織成員國、觀察員國、對話夥伴國及「一帶一路」沿線國家政要、部長級官員、地方省州長、重要國際組織代表，相關國家駐華使節，國內外友好城市代表，知名跨國公司負責人和著名專家學者等重要嘉賓參會。

本屆論壇以習近平總書記2020年4月來陝考察關於「辦好歐亞經濟論壇」重要指示精神為指導，致力於服務「一帶一路」建設，促進上海合作組織國家經貿合作與人文交流，推動歐亞各國在更多領域、更廣範圍務實合作。論壇設開幕式暨全體大會；上海合作組織國家駐華使節圓桌會、中歐班列高質量發展論壇和金融、科技、文旅、生態、地學、航太、智庫、北斗產業、法律服務等平行分會；上海合作組織成立20周年圖片展、世界城地組織地方政府領導人會議等一系列配套活動；同期舉辦歐亞經濟論壇經貿合作博覽會暨中國（陝西）進出口商品展。預計論壇期間舉辦各項會議活動近30項。

辦好2021歐亞經濟論壇，對於服務國家總體外交、促進區域經濟發展、助推陝西深度融入「一帶一路」大格局、打造內陸改革開放高地、構築面向中亞南亞西亞的商貿物流樞紐、打造重要產業和人文交流基地、提升西安國際化水準具有重大意義。作為論壇的舉辦地和承辦城市，陝西西安將全力做好各項籌備工作，努力辦成一屆「高端、精彩、務實、節儉」的國際盛會。