藝人吳鳳從土耳其來台發展，和老婆陳錦玉（Rynne）結婚後，育有兩個可愛女兒，常在社群網站與網友交流育兒經的他，呼籲所有家長「請不要讓孩子變成3C商品的奴隸」，否則就得慎重考慮是否要生小孩。

吳鳳尚未當父親前，在飯局中見到友人直接把平板電腦給小孩，詢問為什麼讓孩子接觸3C商品？換來的答覆則是：「你現在不懂，等換你當爸爸就知道，為了安靜的吃飯，一要給孩子玩平板電腦或者手機」，不過輪到自己當父親後，從來不讓女兒碰3C商品，強調雖然沒有不發脾氣的孩子，但若讓他們接觸3C商品，只是為了安撫情緒，就得慎重考慮還要不要生孩子。

吳鳳呼籲家長別讓小孩太早接觸3C產品。（圖／吳鳳 Rifat臉書）

吳鳳認為若讓孩子小小年紀就對手機成癮，往後根本沒辦法控制他們，因為螢幕等同毒品效果，只要孩子被吸引住，不僅會傷害眼睛，還會阻礙頭腦發展，如今帶孩子出門時，女兒都會隨手帶本書，雖然以看圖片為主，但卻很享受翻書，藉此呼籲所有家長「請不要讓孩子變成3C商品的奴隸，不要以為對螢幕上癮無所謂，這就跟毒癮、酒癮差不多一樣的效果」。

吳鳳的育兒觀念引起諸多網友迴響，紛紛留言：「要生小孩就要學習如何教養小孩，丟3C產品給小朋友的家長，令人不禁替孩子感到悲哀」、「真的很討厭爸媽就把平板丟給小孩，讓他們從小就是被3C綁架了」、「我都是帶著畫本跟色筆～～真的是不會多多少重量，真的不要讓孩子埋在手機或平板」。

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