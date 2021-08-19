美國網路券商羅賓漢（Robinhood）周三公布上市以來首份財報，拜加密貨幣交易量大增所賜，第2季營收增逾一倍，但也警告交易活動放緩，可能影響本季營收。

受此打擊，羅賓漢周三盤後股價重挫9.34％至45.15美元，反映投資人的疑慮，擔憂價格震盪的加密貨幣能否繼續挹注羅賓漢業績表現。

上季營收勁升逾131％至5.65億美元，接近該公司預測區間5.46億到5.74億美元的高點。加密貨幣交易收入總計2.33億美元，占營收比重的逾51％，遠高於第1季的17％。