台股反攻好戲演只演一日！台股18日殺低後上演華麗「V轉秀」，暫時挽回日K連九黑頹勢，惟19日再度下殺，開盤跌48.49點，以16777.78點開出。大型權值股更「殺聲隆隆」，台積電（2330）大跌逾2％，最低殺至561元，為5月17日以來新低；聯發科（2454）則重挫近3％，殺破900元大關。

台股19日「殺很大」，法人分析，台股大型權值股成殺戮戰場，顯示殺盤力道恐來自外資法人。而台灣50成分股一片綠油油，僅台達電、和碩小漲力撐平盤之上，被動元件龍頭國巨更在市場傳出將對代理商調降電阻價格利空襲擊下，股價19日大跌8.43％。

傳產權值股方面，台塑化18日市值失守9千億元、創2月初來新低後仍持續「跌跌不休」，下挫3.5％；貨櫃三雄中長榮、陽明也成「殺盤重點」，盤中分別重挫3～5％，權值股、大型股慘淪「重災區」，拖累台股積弱不振。

當沖降稅延長未能助攻台股吹起反攻號角，法人指出，台股落底有「三大訊號」，包括出現「窒息量」或「凹洞量」、融資餘額減幅超過加權指數跌幅、利多測試股市不跌，上述條件目前仍未達成，研判大盤仍將持續整理態勢。