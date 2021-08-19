美式賣場好市多的熱食區，以無限供應的醬料、洋蔥、酸黃瓜深受民眾喜愛，卻引來許多人順便打包回家，然而近日因為疫情關係，醬料換了新包裝，從原本自助改成盒裝與袋裝，份量固定讓網友們叫好，「這樣才對，不浪費」、「大媽崩潰呀！不能挖回去了」。

無限供應的洋蔥、醬料，全部改成小包裝。(翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說FB)

一名網友昨天(18日)在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出一張照片表示，「外帶現在改這樣了」，只見原先自助醬料區的洋蔥變成用小盒子包裝，酸黃瓜、黃芥末、番茄醬也是外帶小包裝，必須買熱狗、牛肉捲等熱食才會附贈。

文一PO出後，吸引了超過3千人按讚，留言多達480則，大都贊同這樣的作法，「這樣至少以後不會有人拿塑膠袋裝洋蔥」、「因疫情獲得救贖的碎洋蔥」、「內用也是這樣，配料區都收起來了」、「避免一堆低端奧客無限加洋蔥」、「前幾天去看到一個大媽講著電話氣沖沖的說：沒有洋蔥包了啦」。

但也有人表示，醬料太少想再加都沒有辦法，「很衛生但一盒我不夠吃欸，之前吃熱狗堡上面要放滿滿洋蔥解鹹度」、「買了幾次，覺得醬料沒以前新鮮，不能內用可能買的人少了」。