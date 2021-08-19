台語金曲歌后孫淑媚在歌壇努力多年，她14歲就參加歌唱比賽嶄露頭角，創下節目歷史中無人能敵的連續衛冕紀錄，賽後簽約正式成為歌手，成了家喻戶曉的台語小天后，昨天(8/18)孫淑媚在臉書貼出一張21年前的舊照，雖然模樣青澀，但臉蛋外型竟跟現在的她沒什麼落差，根本凍齡達人。

出身高雄的孫淑媚，自小家人就知道她有好歌喉，因此她年僅14歲就參加了選秀節目《21世紀新人歌唱排行榜》，小小年紀卻能演譯濃厚情感，讓她連續20週都以第一名登上衛冕者寶座，這個比賽成績至今無人能破，甚至掀起之後的參賽者致敬孫淑媚歌單的風潮，而孫淑媚賽後順利出道，唱紅《媽媽你無對我講》、《心愛的別走》、《秘密情人》等金曲，更在2005年以《愛到坎站》專輯，拿下第16屆金曲獎最佳台語女演唱人獎座。

如今的孫淑媚，除了繼續唱心愛的台語歌之外，也嘗試主持及戲劇演出，在近期的夯劇《天橋上的魔術師》中，也能看到她的身影，算一算她在圈內發展已超過25年時間，她昨天在臉書po文，透露最近在整理舊照片，「回憶不管用…好多都不記得了，感覺像拆禮物一樣興奮」，結果挖到珍稀寶藏，是她在民國89年拍的青澀照。

照片中孫淑媚穿著鵝黃色小禮服，髮長及肩，綁了個秀氣的公主頭，笑得燦爛，看場景她應該是在戶外跑唱片宣傳，而除了外型稍微青澀外，其實跟現在的她沒有相差多少，相當凍齡，孫淑媚笑問大家：「那個時候的你在幹嘛？」，釣出一堆星友回應，澎恰恰說自己當時剛成年，郭婷筠說自己當年還是她的歌迷，黃妃稱讚孫淑媚「古錐捏」，朱海君稱呼孫淑媚是學姊，當年自己學唱孫淑媚的每首歌，「我的歌唱比賽生涯路上都用姊的每首歌上戰場，滿滿的回憶」，也有很多粉絲說自己是聽孫淑媚的歌長大的，勾起眾人滿滿的回憶。