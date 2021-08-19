成大系統及船舶機電工程學系大學部學生，明年將首度赴英國參加歐洲國際人力潛艇賽，可望成為第一支參賽歐洲國際人力潛艇賽的亞洲隊伍。(成大提供／李侑珊台北傳真)

有鑑於潛艦國造、國艦國造需要人才，成大系統及船舶機電工程學系大學部學生，去年9月啟動我國首艘自製人力潛艇計畫，並從11月開始設計，今年1月中展開施工製造，現已接近完工，預計8月底於成大拖航水槽測試，明年將首度赴英國參加歐洲國際人力潛艇賽，可望成為第一支參賽的亞洲隊伍。

成大人力潛艇由隊長兼發起人的大四學生王丕丞率團，組成｢討海人」社團，在系統及船舶機電工程學系副教授陳政宏等老師與與業界工程師合力指導，展開設計與製作，船體由FRP(玻璃纖維)製成，駕駛穿潛水衣靠氧氣瓶呼吸，以人力踩踏的方式帶動艉部的螺旋槳，再以線傳控制翼面的方式航行。

王丕丞表示，今年初開工後，由於疫情影響及上課緣故，學期中進度較慢，學生都趁寒暑假趕工。最近開始進行調整與部份零組件改良，可望於9月開學後完工下水。

為了讓潛艇計畫能有更多資源運作，王丕丞在去年系友大會上，多方推銷，取得嘉鴻遊艇公司贊助FRP船體設計、日昇螺旋槳科技協助製造螺槳、薛長興集團捐贈潛水衣、立方精密機械協助推進機構製作，而船舶與海洋產業發展中心也提供相當多的協助。

陳政宏說，潛艇的開發結合學理、計算與輔助設計軟體，是目標導向且實作的學習，可激發學生自主實體化課本知識、搜尋、解決所遇難題之能力，學生也會從與業界的接觸中，體悟課本與實際間的差異，學習與業界接軌。

陳政宏提到，這樣的教學改革，得益於過去2年該系獲教育部補助的｢新工程教育方法實驗與建構計畫」，強調課程重整與實作，也從大一到大三加開跨域實作選修課程，形成整合理論、實作與科學的螺旋式學習路徑，並在過去基礎上發展｢軍艦設計」(含潛艇)、｢遊艇設計」等微學程，協助有興趣的學生修習。

陳政宏指出，有鑑於潛艦國造、國艦國造需才孔急，目前成大系統系共開設大一「潛艇技術與文化導論」、四碩合班的「潛艇流體動力學」、「水下載具設計」、碩博班的「潛艇概念設計」、「船艦設計實務」等5門從入門到專業的潛艦、軍艦設計、水下載具選修課程，目前是台灣提供船艦、水下載具相關課程最全面、最完整的大學，也是世界上造船科系少見的。