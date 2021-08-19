一名吳姓男子透過交友軟體認識一名年僅15歲的少女，以傳送裸圖做為引誘，讓少女也「交換」裸照，案經少女父親察覺報警，全案才曝光。桃園地院審結，依兒童及少年性剝削防制條例判1年6月徒刑。緩刑2年。

判決書指出，吳男透過交友軟體認識了當時僅15歲的少女，明知其尚未滿18歲，仍於2020年8月間，吳男先傳送了自拍上半身裸照給少女，並向少女傳送，「交換」、「喜歡就來啊」等訊息，引誘少女自拍裸露胸部的照片2張。

吳男於警詢、審理期間均坦承犯行，檢方比對少女及其父親的證述後確定情節相符，另依通訊軟體的對話紀錄等，認定自白與事實相符，足以認定犯罪事證，依涉犯引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪起訴。

桃園地院法官勘驗對話紀錄，發現在吳男傳送自拍裸圖與「交換」等訊息前，少女並沒有想拍攝猥褻照片傳送的意願，認定少女是被吳男引誘後，才拍攝下裸露胸部的照片。

法官考量吳男坦承犯行，且向少女達成和解賠償並履行完畢，擔保私密照片不會留存、流出，並給付相當金額的懲罰性賠償金作為違約效果的切結書；少女父親替吳男求情，同意從輕量刑，並給予緩刑機會，法官審酌後，依引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，處有期徒刑1年6月。緩刑2年，緩刑期間付保護管束。