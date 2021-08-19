19日日股走弱，因市場擔心新冠變種病毒將會拖累整體經濟成長。早盤收盤時，日經指數收27,394.43點，跌191.48點或0.69%，逼近約7個月低點27,272點。同時，東證收1,909.7點，跌14.27點或0.74%。

三井住友信託資產認為，目前找不到可以說服市場理由來進場，但日經的兩萬七似乎是強力支撐點。

18日，就在日本政府宣布，部分區域延長實施緊急狀態後的隔天，日本各地新冠疫情又破紀錄。同時，當地醫療能量也受到威脅。

油價不振，讓相關產品的日本貿易大商社股價走跌。例如，三井跌5.5%，丸紅跌2.6%。同時，煉油業者像是Eneos控股、出光興產以及帝石，也分別跌3.1%、2.8%和3.5%。

半導體相關族群因受到成長性有雜音的影響，股價持續走低，Screen控股跌5.9%，愛德萬測試跌2.3%。

另外，鋼鐵、有色金屬類、券商等景氣相關類股全面下跌，且跌幅分別為3.2%、2.3%與1.6%。

消息傳出，美國加密貨幣交易業者Coinbase可能將在日本營業，線上券商與虛擬貨幣交易商Monex大跌5.2%。

不過，新冠疫苗相關個股卻逆勢走高，中外製藥漲4.6%，鹽野義製藥漲4.2%，第一三共也漲3.4%。