測試大廠京元電子(2449)股東常會通過配息2元，今（19）日以43元參考價除息交易。不過，受台股開低重挫逾350點拖累，京元電股價同步開低走低，盤中挫跌4.88％至40.9元，鄰近午盤仍跌逾4.5％，窘陷貼息態勢。

京元電2021年7月自結合併營收創29.57億元新高，月增達49.47％、年增達19.66％，改寫歷史新高。累計前7月合併營收181.85億元、年增6.15％，續創同期新高。上半年歸屬母公司稅後淨利20.11億元、年增1.53％，亦創同期新高，每股盈餘（EPS）1.64元。

京元電因外籍移工群聚染疫事件造成產線短期降載，稼動率下滑使得6月營收降至近26月低點，導致第二季營運動能下滑，加上新台幣強升干擾，歸屬母公司稅後淨利8.64億元，季減24.55％、年減20.39％，每股盈餘（EPS）0.7元，獲利表現低於法人預期。

不過，隨著染疫危機解除全面復工，京元電產線稼動率逐步回復高檔水準，在遞延訂單認列及5G系統單晶片（SoC）、CMOS影像感測器（CIS）、高速運算（HPC）、車用電子旺季測試需求暢旺下，帶動7月營收顯著彈升、改寫歷史新高。

投顧法人指出，京元電受惠半導體需求暢旺，今年前5大客戶營收貢獻均見雙位數成長，預計第四季5G毫米波（mmWave）智慧手機推出，晶片測試時間增加、測試精密度提升，購置的更高階測試平台有助帶動測試單價增加，預期第四季將新增約5％測試產能。

投顧法人看好京元電第三季營收「雙升」逾1成，配合毛利率回升帶動稅後淨利「雙升」逾4成，同步改寫新高，全年稼動率將維持高檔，預估今年營收可望年增逾1成、稅後淨利年增逾4成，同步改寫新高，每股盈餘估逾3.9元。京元電不評論法人評估數據。