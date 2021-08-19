日本鹽野義製藥研發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，確認疫苗有效性的最終階段臨床實驗，將在越南協助下於東南亞進行，規模目標為3萬人，未來並將技轉生產疫苗。

日本產經新聞報導，鹽野義所開發的是「重組蛋白疫苗」，預定秋天在日本國內進行中等規模臨床實驗，今年內進行大規模臨床實驗，2021年度內在日本國內上市。

鹽野義獲越南協助，將以東南亞國家為中心進行疫苗最終階段臨床實驗，規模目標為3萬人，目前已在與東南亞各國進行協商。

報導指出，亞洲目前Delta變異病毒株肆虐，苦於疫苗不足，有意自行生產與調度疫苗。鹽野義製藥以承諾技轉生產COVID-19疫苗，爭取臨床實驗獲得國家級協助。

越南官員日前宣布，越南製藥公司VABIOTECH與國際進步股份公司（Advanced International Joint Stock Company）已與鹽野義製藥（Shionogi）簽署合約，以技轉生產COVID-19疫苗，但並未透露產量。

報導說，日本藥廠開發國產疫苗，面臨如何進行大規模臨床實驗的課題，因日本已在接種美國輝瑞（Pfizer）與莫德納（Moderna）疫苗，難以在國內募集到數萬名未接種疫苗者、願意被施打安慰劑觀察疫苗的預防效果。

因此鹽野義製藥除了在越南等東南亞各國進行大規模臨床實驗以外，也正在討論，將同時進行測量接種自家疫苗後的體內抗體量，和已獲許可、正在施打的疫苗數值相比較的方法。