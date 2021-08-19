為履行台灣與貝里斯、巴拉圭及宏都拉斯等友邦有關自由貿易協定之關稅減讓承諾，行政院今擬具《海關進口稅則》部分條文修正草案，調降原產自貝里斯水產品、可可製品、果汁等199項貨品與宏都拉斯乳製品、蔬果等25項貨品及巴拉圭糖食、米紙等10項貨品之第2欄關稅稅率。

此外，財政部亦表示，為明確規範轉運、轉口貨物之通關、申報及管理，強化貨棧、貨櫃集散站及經海關核准實施自主管理業者之管理;及執行物聯網全時監控建置計畫，強化貨物監控強度，確保貨物移動安全，擬具《關稅法》部分條文修正草案。

財政部所擬《關稅法》草案增訂轉運、轉口貨物通關程序、暫時儲存、申報方式等相關事項之授權依據，及配合修正違反前開規定之罰責。海關指定之保稅運貨工具，應裝置即時追蹤系統，增訂經海關核准實施自主管理業者應置專責人員辦理自主管理事項及其應具備相關事項之授權依據。