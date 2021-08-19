高雄市美濃區月光山自然步道因連日豪雨，造成0k至1.5k部分路段崩塌、隆起及土石滑落，因後續仍有再崩落的可能性，為確保登山客安全，月光山步道自即日起至12月31日暫停開放，並將進行整建維護。

月光山是高雄美濃的聖山，標高649公尺，來回約2小時，山不高，卻是縱走「旗靈月縱走」的重要出入口，亦可順道造訪旗尾山、克孝峰及雙峰山，一日即可登高小百岳及飽覽阡陌交錯的農田景色。

屏東林區管理處表示，因月光山位於「山崩與路滑地質敏感區」範圍，且目前防砂壩已崩裂傾斜，修復工程需耗時多日，暫停開放期間將儘快進行檢修整復，確定步道穩定安全後，再開放民眾登高休憩。

屏東林管處已於林務局「山林悠遊網」公告暫停開放訊息，請登山客為自身安全耐心等候，並密切注意「山林悠遊網」相關公告訊息，如有疑義可向屏東林區管理處旗山工作站李小姐洽詢（電話：07-6612031轉分機114）。