警方查扣6萬餘元賭資及簽單等證物。（陳鴻偉翻攝）

疫情略為趨緩，萬華警方獲報，連地下簽賭站也開始暗中復業，17日前往西昌街1處民宅，查獲30歲吳姓女子經營的六合彩，查扣6萬6000餘元賭資，另有1名陳姓賭客，警方還發現吳女在店內貼上公告，表示「未戴口罩者一律驅離」，簽賭也要注重疫情。

警方指出，萬華日前疫情爆發時，不少外地民眾望而卻步，許多地下六合彩紛紛關門，但日前疫情稍稍解封，除有色情業者蠢動外，連六合彩也開始「復業」。

萬華分局經循線追查，17日持搜索票前往西昌街某民宅，當場查獲吳女和她的吳姓男友，正在向陳姓賭客收受牌支，現場另有6萬6000元賭資、簽單及傳真機。

警方發現吳女店內張貼兩張公告，其中1張要求進店全面配戴口罩，另1張則表示「未戴好口罩者，一律直接驅離」，地下六合彩也要注意防疫，警方偵訊後，依賭博及違反社維法將3人移送法辦。

萬華警方指出，不法業者不要因為疫情趨緩，心存僥倖，警方將持續蒐報、掃蕩，嚴辦到底。