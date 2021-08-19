作夥來觀星！木星是太陽系最大的行星，外表斑斕多彩，台北市立天文科學教育館今日表示，木星將在20日抵達「衝」的位置，是木星一年中離地球最近的時段，亮度達-2.9星等，為夜空中最明亮的一顆星，因此明晚是不可錯過的觀測佳期，只要望向東南方天空即清晰可見。

天文館研究員李瑾表示，木星將於20日上午8點28分來到至「衝」的位置，意即太陽、地球、木星呈一直線，是木星最接近地球的時段，整夜可見，且衝時的亮度高達-2.9星等，僅次於月亮與金星，極容易辨識，天黑後即現身於東南方天空。

李瑾說，觀測木星有2大看點，1是環繞木星運行的4大衛星，不同時間看位置會有變化，2是木星表面的帶狀條紋，其色彩斑斕，還有直徑將近地球2倍的大紅斑氣旋風暴，以及許多大小不一、變化複雜的斑點，可說是太陽系最有看頭的行星。

李瑾指出，雖然肉眼即可望見木星，但透過雙筒或天文望遠鏡將更有看頭，由於木星自轉一周只需10小時，因此每隔2個小時看，都會有不同的驚喜。

過去天文館都會開放天文館觀測室讓天文迷觀看，但因疫情緣故，目前暫停開放。天文館說，明日20時將透過專業的大型天文望遠鏡直播「木星衝」，並解說有關木星的知識、探測與觀測方法，可至於YouTube頻道「臺北天文館」觀賞，欣賞木星之美。