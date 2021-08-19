台灣師範大學生命科學專業學院創院院長鄭劍廷率研究團隊，近期發表抑制冠狀病毒活性的研究成果。他發現綠茶萃取的多酚兒茶素群，能抑制冠狀病毒複製、強化免疫機制及改善急性肺損傷，不僅可作為預防病毒傳播與變種利器，同時能有效減緩新冠肺炎病徵。論文已於今年7月刊登於國際知名期刊《抗氧化物（Antioxidants）》。

鄭劍廷研究團隊根據研究結果說明，當兒茶素濃度到達每毫升195微克（195 μg／ml）以上，能有效抑制冠狀病毒複製，原因是這類兒茶素能抑制一種促成病毒複製和感染相關的「冠狀病毒複製酶」，類似應用可有效防止病毒持續複製與變種。除此之外，動物實驗結果也顯示，多酚兒茶素群能有效治療肺損傷與降低免疫風暴等病徵。

研究團隊發現，感染新冠肺炎的患者，會走向上調TLR-4 介質炎症訊號，相似於細菌造成多重器官衰竭的敗血症途徑。因此利用脂多醣 (lipopolysaccharide) 誘導模型，模擬冠狀病毒在白老鼠身上產生肺炎、肺損傷、免疫風暴與多器官衰竭等病癥，並發現服用兒茶素群能增加白老鼠免疫相關的CD8＋ T細胞百分比，以提升適應性免疫力、加強自噬機制等作用，減緩病徵。

研究團隊更指出，人體服用兒茶素群的數據也顯示，免疫作用相關的CD8＋ T細胞可以維持4到5小時的高峰，因此建議每人（50公斤人）每天總劑量為2.5公克，可分為每次1.25公克使用2次，或每次0.83公克使用3次，血漿就可分別獲得239 μg／ml及359 μg／ml的兒茶素濃度，理應能抑制冠狀病毒在人體中的複製能力。

擔任該研究共同作者之一的台灣海洋大學食品科學系主任吳彰哲指出，兒茶素早期的研究報告就已證實具有抗流感病毒的感染，這篇研究更發現兒茶素具有抑制冠狀病毒複製的能力，也能降低病毒造成的肺部發炎，減少病毒對肺部的傷害，將對現在新冠疫情的預防保健，有很大的助益。

鄭劍廷也提醒，兒茶素雖然可以靠喝綠茶攝取，但劑量恐怕也不足以抑制病毒，且實驗所用的兒茶素群是透過專業技術萃取，已去除咖啡因，和市售綠茶的兒茶素仍有不同。他建議一般民眾，目前市面已有經衛福部食藥署核可的兒茶素保健品，且多次用於實驗中，結果顯示抑制病毒效果良好，適合作為對抗新冠病毒的輔助治療食品。