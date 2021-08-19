打完疫苗後變成大食怪，胸腔暨重症醫師黃軒認為，恐是心理影響身體更多，不過食慾大增的症狀，如果沒有在48小時後緩解或消失，建議還是盡快就醫檢查，因為有可能是打疫苗導致某些慢性病發作，像是糖尿病發作就會出現多吃多喝的症狀。

黃軒昨在臉書發文表示，打完疫苗食慾大開，恐是心理影響身體更多，因為疫苗接種後的發炎反應，可能出現發燒、發寒、疲憊、噁心、嘔吐、頭痛、注射部位疼痛、關節痛和肌肉痠痛等，與大病一場後的身體反應相似，而有些人在生病康復以後，就會頓時食慾大開，忍不住開始報復性吃吃喝喝。

不過，黃軒提醒，打完疫苗後食慾大增的狀況，如果沒有在2天內緩減，可能得去看醫生，因為有可能是某些疾病，像是糖尿病、內分泌疾病或其他還沒有被發現的慢性病在接種疫苗後發作了。舉例來說，糖尿病發作的症狀就是「多吃、多喝，多尿」。

黃軒指出，食慾大增的狀況也不一定都是和打疫苗有關係，也可能和原本就在服用的藥物有關係，像是吃抗組織胺或是類固醇藥物很可能也會讓你食慾大增，如此一來，這個症狀就和打疫苗沒有什麼關係了。另外，女性生理期快來的時候，也可能比較容易想吃東西，因為受孕前身體會訴求更多水分與食物的補充。

黃軒也說，有些人打完疫苗之後的反應特別強烈，可能會瘋狂冒汗、反覆發燒，消耗掉很多的體能，因此這時候很容易會出現大吃大喝的狀況，來補足流失的水分與熱量。但這個部分也是在48小時內就可恢復，如果沒有建議快就醫，看是否有糖尿病或甲狀腺機能亢進？

黃軒表示，打完疫苗後出現的副作用，如果超過48小時都沒有緩解，建議最好趕快去看醫生，另他也呼籲大家去打疫苗，救自己，也救家人的生命。